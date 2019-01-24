فيسبوك يضع ضوابط جديدة

أعلنت فيسبوك الأربعاء إجراءات جديدة لضبط محتوى الصفحات المختلفة والتعامل مع تحايل الحسابات التي يتم حذفها.

وقالت فيسبوك إنها ستضع تبويبا جديدا داخل الصفحات يتعلق بجودة الصفحة، لمساعدة القائمين على إدارة الحسابات.

وستتضمن جودة الصفحة المحتوى الذي تمت إزالته بسبب مخالفة سياسات فيسبوك، بهدف تعريف القائمين عليها بما يجب أن يتجنبوه عند النشر مستقبلا.

وستضع فيسبوك أيضا تقييما خاصا للمحتوى من خلال جهة أخرى معتمدة، يشير إلى ما إذا كانت المعلومات خاطئة أو أن العنوان مضلل.

وعدلت فيسبوك من سياستها تجاه الذين يقومون بالتحايل على إغلاق الحسابات أو الصفحات، إذ تقوم الشبكة بحذف بعض الصفحات التي تقدم محتوى مخالفا للمعايير الموضوعة، ويقوم بعض القائمين على إنشاء هذه الصفحات بالعودة وإنشاء صفحات جديدة بأسماء أخرى، ما سيدفع فيسبوك إلى حظر هذه الصفحات والحسابات مرة أخرى.