الانتخابات النصفية.. كيف وصلنا هنا؟

قبل أربعة أعوام فقط، لم يكن المشهد السياسي في الولايات المتحدة يشبه من قريب أو بعيد المشهد الحالي.

كان الرئيس بارك أوباما في سدة الحكم، والديموقراطيون يمتلكون الأغلبية في مجلس الشيوخ.

إلا أن كل ذلك تغير ليلة الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2014.. موعد الانتخابات النصفية السابقة.

مرة أخرى، يتوجه الناخبون الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 435 عضوا بمجلس النواب و35 عضوا في مجلس الشيوخ وحكام 36 ولاية.

موجة حمراء

في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2014، اكتسح الحزب الجمهوري منافسه الديموقراطي وربح تسعة مقاعد في مجلس الشيوخ كانت بحوزة الديموقراطيين ورفع أغلبيته في مجلس النواب إلى 247 نائبا.

الأغلبية التي حققها الجمهوريون في ذلك اليوم كانت الأكبر في الكونغرس منذ 1929، وبها أصبح للحزب الجمهوري قدرة أكبر على موازنة القوى مع منافسيهم الذين لم يعد لهم سوى البيت الأبيض.