الانتخابات النصفية.. كيف وصلنا هنا؟

قبل أربعة أعوام فقط، لم يكن المشهد السياسي في الولايات المتحدة يشبه من قريب أو بعيد المشهد الحالي.
كان الرئيس بارك أوباما في سدة الحكم، والديموقراطيون يمتلكون الأغلبية في مجلس الشيوخ.
إلا أن كل ذلك تغير ليلة الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2014.. موعد الانتخابات النصفية السابقة.
مرة أخرى، يتوجه الناخبون الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 435 عضوا بمجلس النواب و35 عضوا في مجلس الشيوخ وحكام 36 ولاية.
موجة حمراء
في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2014، اكتسح الحزب الجمهوري منافسه الديموقراطي وربح تسعة مقاعد في مجلس الشيوخ كانت بحوزة الديموقراطيين ورفع أغلبيته في مجلس النواب إلى 247 نائبا.
الأغلبية التي حققها الجمهوريون في ذلك اليوم كانت الأكبر في الكونغرس منذ 1929، وبها أصبح للحزب الجمهوري قدرة أكبر على موازنة القوى مع منافسيهم الذين لم يعد لهم سوى البيت الأبيض.
المحكمة العليا-1
في 13 شباط/فبراير 2016 توفي القاضي بالمحكمة العليا أنتونين سكاليا ليخلف فراغا اختار الرئيس السابق أوباما القاضي ميريك غارلاند لشغله. سكاليا كان معروفا بميوله المحافظة، وغارلاند كان ينتظر أن يكون قاضيا سيرجح كفة الليبراليين في المحكمة العليا، لكن الحزب الجمهوري كان له رأي آخر.
الكونغرس بأغلبية جمهورية رفض التصويت على مرشح الرئيس أوباما معللا اختياره بأحقية الرئيس المقبل في اختيار مرشح للمحكمة العليا إذا حدث الفراغ بالمحكمة في عام انتخابات رئاسية.
ترشح غارلاند تعطل لحوالي 300 يوم قبل أن تنتهي ولاية الكونغرس في أعقاب انتخابات 2016 ويرشح الرئيس ترامب القاضي المحافظ نيل غورستش للمنصب وينال رضا الكونغرس.
"اجعلوا أميركا عظيمة من جديد"
عندما أعلن ترامب في حزيران/يونيو 2015 اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة، لم يأخذ الكثيرون إعلانه بجدية أو اهتمام كبيرين. ترامب، الذي افتقر للخبرة في العمل السياسي، تغلب على طيف من المرشحين الجمهوريين ليفوز بترشيح الحزب ويخوض صراعا شرسا مع المرشحة الديموقراطية، ووزيرة الخارجية والسيدة الأولى السابقة، هيلاري كلينتون ينتهي بفوزه في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر بمنصب "قائد العالم الحر".
فوز ترامب أطلق موجة تغيير في السياسات الأميركية في الداخل والخارج، وأحكم سيطرة الجمهوريين على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
إلغاء فاشل
موجة التغيير في السياسات الأميركية بالداخل تعرضت لعثرة في صيف 2017. وعود ترامب والجمهوريين بإلغاء قانون "الرعاية الصحية منخفضة التكلفة"، الشهير باسم "أوباما كير"، والذي أقره الرئيس السابق وسط معارضة شديدة من الجمهوريين، باءت بالفشل في تجاوز عتبة التصويت في مجلس الشيوخ.
نسخة تلو الأخرى من مشاريع القوانين لإلغاء "أوباما كير" لم تحظ بموافقة بعض أبرز أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مثل الراحل جون مكين وسوزان كولينز وليزا ماركوفسكي، وآخرها كان في 28 تموز/يوليو 2017.
فشل إلغاء "أوباما كير"، اعتبر انتصارا للديموقراطيين الذين حظي دفاعهم عن القانون بتأييد من الأميركيين ظهر في استطلاعات الرأي خلال تلك الفترة.
ضرائب أقل، وظائف أكثر
"هذه هي أكبر تخفيضات وإصلاحات ضريبية في تاريخ بلادنا"، كانت هذه كلمات الرئيس دونالد ترامب في 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 عند توقيعه على قانون الإصلاحات الضريبة.
قانون الإصلاح الضريبي الجديد منح تخفيضات ضريبية للأفراد والشركات، على حد سواء، كما أعطى، بالتبعية، دفعة شعبية للجمهوريين في استطلاعات الرأي.
تلك الدفعة أغرت الرئيس والجمهوريين الأسبوع الماضي، وقبل أيام معدودة على انتخابات التجديد النصفي المقبلة، بطرح فكرة تخفيضات ضريبية جديدة في مسعى لجذب أصوات الناخبين.
المحكمة العليا- 2
عندما أعلن القاضي بالمحكمة العليا أنتوني كيندي في حزيران/يونيو الماضي اعتزامه التقاعد من منصبه، أثار ذلك مخاوف الديموقراطيين من تعيين قاض أميل للمعسكر المحافظ ليشغل المقعد الشاغر في المحكمة.
الرئيس ترامب رشح لشغل المنصب القاضي بريت كافناه، وهو الأمر الذي أثار اعتراضات من الديموقراطيين ومن ناشطين حقوقيين على خلفية عمله السابق في إدارة الرئيس جورج بوش وكذلك بسبب اتهامات ظهرت على السطح لكافناه بارتكاب اعتداءات جنسية قبل عقود.
مجلس الشيوخ عقد جلسات استماع عدة لكافناه ولصاحبة الاتهام الرئيسية كريتسين فورد، وصوت أعضاء المجلس بأغلبية طفيفة بالموافقة على تعيين كافناه رغم الاعتراضات.