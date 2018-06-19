أردنيون يطالبون غادة عبدالرازق بالاعتذار

أثار المسلسل المصري "ضد مجهول" حفيظة نشطاء أردنيين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أنها تسيء للطيار معاذ الكساسبة الذي اعدمته داعش حرقا.

وعرضت الحلقة الأخيرة من المسلسل - بثت في نهاية شهر رمضان - مشهدا تنتقم فيه ندى الشخصية الرئيسية في المسلسل (الفنانة غادة عبدالرزاق) من مغتصب وقاتل ابنتها، في مشهد يشيه بشكل كبير الطريقة التي أحرق فيها تنظيم داعش الطيار الكساسبة.

واعتبر نشطاء أن بث المشهد بهذه الطريقة لم يراع مشاعر أهل الطيار الذي تم إعدامه بطريقة بشعة جدا، وطالبوا الجهات الرسمية بالتدخل، والفنانة عبدالرازق والقائمين على المسلسل بالاعتذار.

وأعدم الطيار الكساسبة نهاية عام 2014، بوضعه في قفص حديدي وحرقه.

وسألت إحدى الناشطات على تويتر الفنانة عبدالرازق: "هل تم اقتباس قسوة مشهد النهاية مما حدث مع معاذ؟"

اعتقد ان نهاية مسلسل #ضد_مجهول غير لائقة وخصوصا انها تشبه بحد كبير جرائم داعش.

وكل من حضر المشهد تذكر الشهيد #معاذ_الكساسبة



سؤالي لغادة عبد الرازق ، هل تم إقتباس قسوة مشهد النهاية مما حدث مع الشهيد معاذ ؟@GhadaAbdelRazek — Majd Khawaldeh 🌐 (@Majod1890) June 16, 2018

وطالبت ناشطة على تويتر عبد الرازق بالاعتذار لأهالي معاذ الكساسبة عن المشهد:

عيب ! لازم تعتذري رسميا لأهل #معاذ_الكساسبة ول #الاردن لأنو المشهد ما في احترام لا للبطل معاذ ولا للأردنيين — Dania Al Abbadi (@daniaFA) June 16, 2018

وتناول أحد المغردين الموضوع من الناحية القانونية إذ يرى أن هذا المشهد يرسخ مفهوم أن الثأر هو سيد الموقف وليس القوانين: