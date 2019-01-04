ضد الأسد.. مشروع قانون في الكونغرس

حصلت "الحرة" على نسخة من مشروع قانون طرحه عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ يفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويشمل مشروع القانون في عقوباته المصرف المركزي السوري.

وقالت مصادر في الكونغرس لـ "الحرة"، إن هدف فرض عقوبات على النظام السوري هو الرد على قرار الرئيس الأميركي الانسحاب من سوريا.

ويعزز المشروع برامج المساعدات الدفاعية والأمنية لإسرائيل عبر تمديدها لـ 10 أعوام، كما يسعى إلى مواجهة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في الولايات المتحدة.

ويشدد النص القانوني الذي يقترحه الأعضاء الجمهوريون من اتفاق التعاون الدفاعي مع الأردن ويشدد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين.