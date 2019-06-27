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ضحايا في تفجير وسط كركوك

عمال ينظفون مكان وقوع هجوم سابق في كركوك

أفاد مراسل الحرة في العراق بوقوع انفجار في حي الخضراء وسط كركوك مساء الخميس أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت حافلة لنقل الركاب وسط المدينة.

وشهدت كركوك الشهر الماضي سلسلة تفجيرات استهدفت مناطق متفرقة وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات، لكن لا تزال خلايا تنظيم داعش نشطة في المنطقة، بعد إعلان الدولة العراقية هزيمة التنظيم في كانون الأول/ ديسمبر 2017.

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