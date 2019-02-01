Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
من أميركا

ضبط أكبر شحنة مهربة من عقار فينتانيل

عقار فينتانيل

تمكن ضباط الجمارك وحماية الحدود الخميس من إحباط تهريب أكبر شحنة من عقار فينتانيل في التاريخ الأميركي.

وقال مسؤولون إن الضباط عثروا على 254 رطلا (115.2 كيلوغرام) من العقار الذي يحتوي على مخدر الأفيون، والمسؤول عن الجزء الأكبر من وفيات الجرعة الزائدة للمواد الأفيونية، في شاحنة تنقل الخيار.

وعثر الضباط كذلك على 395 رطلا (179 كيلوغراما) من مخدر الميثامفيتامين، حسب بيان لوكالة الجمارك وحماية الحدود.

وتقدر الوكالة قيمة الشحنتين اللتين عثر عليهما عندما حاول مواطن مكسيكي عمره 26 عاما عبور منفذ نوغالس في ولاية أريزونا، بـ4.6 مليون دولار.

وقالت شبكة "أن بي سي" الأميركية إن كلبا مدربا ساعد الضباط على كشف الشحنتين.

Back to top
XS
SM
MD
LG