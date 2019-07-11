ضابطة تتهم جنرالا أميركيا مرشح لمنصب قيادي بالتحرش

قالت وكالة أسوشيتد برس إن ضابطة بارزة بالجيش اتهمت جنرال القوات الجوية المرشح لتولي منصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة بإساءة السلوك الجنسي، ما قد يخاطر بترشحه على الأرجح.

وأثار أعضاء من الكونغرس تساؤلات بشأن الاتهامات، فضلا عن التحقيق العسكري الذي لم يجد أدلة كافية لتوجيه الاتهام له.

وأخبرت الضابطة أسوشيتد برس أن الجنرال جون هايتن عرضها لسلسلة من التحركات الجنسية غير المرغوبة من خلال التقبيل والاحتضان أو احتكاك جسده بجسدها في 2017، عندما كانت واحدة من مساعديه. وأضافت أنه حاول تدمير مسيرتها العملية في الجيش بعد أن صدته.

وحققت القوات الجوية في مزاعم المرأة التي أعلنتها بعد أيام من إعلان ترشيح هايتن في أبريل الماضي، ووجدت أنه لا أدلة تكفي لتوجيه الاتهام للجنرال أو التوصية بأي عقوبة إدارية.

ولاتزال الضابطة في الجيش لكنها انتقلت إلى وظيفة مختلفة، وقالت لأسوشيتد برس "لقد دمرت حياتي بسبب هذا". ووفق الوكالة، فإن الضابطة طلبت عدم نشر هويتها بالاسم.