صور مرعبة لأسنان دمرتها الصودا

صور مرعبة لأسنان مسوسة تضمنها إعلان تلفزيوني يحذر من مخاطر تناول المشروبات الغازية.

شاهد الإعلان:

الإعلان، وهو جزء من حملة في أستراليا لمبادرة تعرف باسم Rethink Sugary Drink أو فكر مجددا بالمشروبات السكرية، يظهر صورا لمراهقين يتناولون الصودا، وعندما ابتسموا ظهرت أسنانهم المسوسة.

يهدف الإعلان إلى تحذير الشباب من مخاطر السكر الموجود بكميات هائلة في هذه المنتجات، والذي يؤدي إلى تدمير أسنانهم.

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وقال كريغ سينكلير المسؤول في "مجلس السرطان في فيكتوريا" بأستراليا، وهي منظمة مشاركة في الحملة، إن هناك زيادة في استهلاك المشروبات الغازية بين المراهقين في أستراليا، مشيرا إلى أن بعضهم يتناول حوالي 1.5 لتر يوميا.

وحذر من أن هذه المشروبات "لا تدمر الابتسامة فقط، فعلى المدى البعيد، تؤدي المستويات المرتفعة من السكر فيها إلى زيادة غير صحية في الوزن، ما يزيد من مخاطر حدوث مشاكل صحية خطيرة، مثل مرض السكري وأمراض القلب والكلى، والسكتة الدماغية، و13 نوعا من السرطان".