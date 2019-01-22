صور.. 'قمر الذئب الدموي' حول العالم

تمكن هواة متابعة حركة النجوم والأفلاك ليل الأحد من مشاهدة الظاهرة التي تعرف باسم "قمر الذئب الدموي العملاق" في عدة أماكن حول العالم. الخسوف الكلي للقمر الذي يميل لونه للإحمرار الذي حدث بعد التاسعة مساء بقليل في لوس أنجلوس أثار حماس كثيرين في مرصد غريفيث القريب من لافتة هوليوود الشهيرة، حيث أقيم احتفال خاص بالمناسبة حضره أكثر من 1500 شخص.

مقطع فيديو للخسوف التقطته عدسات مرصد غريفيث:

وفي سان دييغو:

استعدادات المصورين في ​ حديقة "كينيث هان" بكاليفورنيا:

لوس أنجلوس كانت أكثر حظا لمشاهدة الظاهرة في أجواء احتفالية، على عكس مناطق أخرى في وسط وشمال شرق الولايات المتحدة ألغيت فيها التجمعات بسبب التجمد الذي شهدته. لكن الخسوف كان واضحا للعين المجردة في أي منطقة بالولايات المتحدة سماؤها صافية. في أتلانتا بولاية جورجيا، خرج البعض لمشاهدته غير عابئين ببرودة الطقس:

ولم يختف القمر تماما خلال الخسوف الكلي لكن في ذروته غرق سطح القمر بالكامل في وهج برتقالي يميل للحمرة أكسبه اسم القمر الدموي. والسبب في هذا الإحمرار هو سريان أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض الذي يخيم عليه الغبار والتلوث عند دخول القمر في ظل كوكبنا. في مدينة ميامي بفلوريدا:

ويحدث الخسوف في وقت يبلغ فيه القمر نقطة من مداره تجعله قريبا من الأرض، ما أكسبه اسم "القمر العملاق". وأطلق عليه اسم "قمر الذئب" لظهوره في كانون الثاني/يناير، حين كانت الذئاب تعوي جوعا خارج القرى الأميركية في الماضي. واستمر الخسوف الكامل ساعة واحدة. وكانت أفضل مناطق الرؤية في الأميركتين، وكان بمقدور 2.8 مليار شخص متابعته في نصف الكرة الغربي وأوروبا وغرب أفريقيا وأقصى شمال روسيا. القمر الدموي خلف كاتدرائية تور بفرنسا:

وفي مرسيليا جنوبا:

هذه الصورة تظهر بدايات الظاهرة فوق مدينة ميديين الكولومبية:

​وعند قلعة كاستيلو ديلا مانتا في شمال إيطاليا:

وفي هذه الصورة، يمكن رؤية القمر العملاق بالقرب من مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية:

مجموعة من المصورين أخذوا مواقعهم في العاصمة البرازيلية لمراقبة الحدث: