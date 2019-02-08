صور فاضحة.. محاولة لابتزاز أغنى رجل في العالم

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" جيف بيزوس الخميس إن صحيفة "ناشونال إنكوايرر" تهدده بنشر صور فاضحة له إذا لم يوقف تحريات خاصة يجريها عن الصحيفة.

وأوضح بيزوس، الذي تصنفه مجلة "فوربس" الرجل الأغنى في العالم، في تدوينة على موقع "ميديام" أنه يتهم "ناشونال إنكوايرر" بـ "الابتزاز والتهديد".

وكانت صحيفة التابلويد الأميركية نشرت الشهر الماضي تقريرا حول رسائل نصية "حميمة" بين بيزوس والمذيعة التلفزيونية السابقة لورين سانشيز.

وقال بيزوس إنه طلب من فريق تحقيقات معرفة كيفية وصول صحافيي "ناشونال إنكوايرر" للرسائل وما إذا كان هناك "دوافع سياسية" وراء نشر التقرير.

وأوضح مالك صحيفة "واشنطن بوست" أن شركة "أيه أم آي" المالكة لـ"ناشونال إنكوايرر" حاولت التوصل لاتفاق معه يقضي بعدم نشر الصور مقابل بيان من بيزوس يقول فيه إن لا علم لديه أو دليل على دافع سياسي وراء تقرير "ناشونال إنكوايرر".