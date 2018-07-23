كوريا الشمالية.. صور تظهر تفكيك موقع لتطوير الصواريخ

ذكر مركز أبحاث مقره واشنطن الاثنين أن صور الأقمار الصناعية أظهرت بدء كوريا الشمالية بتفكيك منشآت رئيسية في محطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية التي تستخدم كموقع لتطوير محركات الصواريخ البالستية.

وقال مركز "38 نورث" للأبحاث إن الصور التي يعود تاريخها إلى 20 تموز/يوليو الجاري "أظهرت أن العمل جار لتفكيك مبنى يستخدم لتجميع مركبات الإطلاق ومنصة قريبة لاختبار محركات الصواريخ تستخدم لتطوير محركات تعمل بالوقود السائل لتشغيل الصواريخ البالستية ومركبات الإطلاق".

وأضاف المركز "بما أن هذه المنشآت يُعتقد بأنها لعبت دورا مهما في تطوير تكنولوجيات لبرنامج كوريا الشمالية للصواريخ البالستية العابرة للقارات، فإن هذه الجهود تمثل إجراء مهما لبناء الثقة من جانب كوريا الشمالية".

وكان الرئيس دونالد ترامب عبر الاثنين عن رضاه على سير المفاوضات مع كوريا الشمالية، وقال في تغريدة على تويتر "لم تطلق كوريا الشمالية أي صاروخ خلال تسعة أشهر، وبالمثل لم تجر تجارب نووية".​