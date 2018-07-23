Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

كوريا الشمالية.. صور تظهر تفكيك موقع لتطوير الصواريخ

صورة بالأقمار الصناعية لمحطة سوهاي في كوريا الشمالية ("AFP PHOTO / PLÉIADES © CNES 2018, DISTRIBUTION AIRBUS DS)

ذكر مركز أبحاث مقره واشنطن الاثنين أن صور الأقمار الصناعية أظهرت بدء كوريا الشمالية بتفكيك منشآت رئيسية في محطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية التي تستخدم كموقع لتطوير محركات الصواريخ البالستية.

صورة بالأقمار الصناعية لمحطة سوهاي في كوريا الشمالية (AFP PHOTO / PLÉIADES © CNES 2018, DISTRIBUTION AIRBUS DS)
صورة بالأقمار الصناعية لمحطة سوهاي في كوريا الشمالية (AFP PHOTO / PLÉIADES © CNES 2018, DISTRIBUTION AIRBUS DS)

وقال مركز "38 نورث" للأبحاث إن الصور التي يعود تاريخها إلى 20 تموز/يوليو الجاري "أظهرت أن العمل جار لتفكيك مبنى يستخدم لتجميع مركبات الإطلاق ومنصة قريبة لاختبار محركات الصواريخ تستخدم لتطوير محركات تعمل بالوقود السائل لتشغيل الصواريخ البالستية ومركبات الإطلاق".

صورة بالأقمار الصناعية لمحطة سوهاي في كوريا الشمالية ("AFP PHOTO / PLÉIADES © CNES 2018, DISTRIBUTION AIRBUS DS)
صورة بالأقمار الصناعية لمحطة سوهاي في كوريا الشمالية ("AFP PHOTO / PLÉIADES © CNES 2018, DISTRIBUTION AIRBUS DS)

وأضاف المركز "بما أن هذه المنشآت يُعتقد بأنها لعبت دورا مهما في تطوير تكنولوجيات لبرنامج كوريا الشمالية للصواريخ البالستية العابرة للقارات، فإن هذه الجهود تمثل إجراء مهما لبناء الثقة من جانب كوريا الشمالية".

وكان الرئيس دونالد ترامب عبر الاثنين عن رضاه على سير المفاوضات مع كوريا الشمالية، وقال في تغريدة على تويتر "لم تطلق كوريا الشمالية أي صاروخ خلال تسعة أشهر، وبالمثل لم تجر تجارب نووية".​

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG