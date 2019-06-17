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صور تثبت تورط إيران في هجوم على ناقلتي نفط

عناصر الحرس الثوري- الصورة من البنتاغون

نشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الاثنين صورا جديدة، قالت إنها تدين إيران في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان قبل أيام.

هذه صورة التقطتها المروحية الأميركية التابعة للبحرية MH-60R وتظهر عناصر في الحرس الثوري الإيراني وهم يزيلون لغما غير منفجر من ناقة النفط اليابانية كوكوكا كوراجوس.
هذه صورة التقطتها المروحية الأميركية التابعة للبحرية MH-60R وتظهر عناصر في الحرس الثوري الإيراني وهم يزيلون لغما غير منفجر من ناقة النفط اليابانية كوكوكا كوراجوس.

عناصر الحرس الثوري بعد إزالة اللغم
عناصر الحرس الثوري بعد إزالة اللغم

بعض الأضرار التي لحقت ببدن السفينة جراء هجوم بلغم لاصق
بعض الأضرار التي لحقت ببدن السفينة جراء هجوم بلغم لاصق

يشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن إيران استخدمت لغما لاصقا يتم تثبيته على هيكل السفينة بواسطة مغناطيس. وقد انفجر لغم بينما قامت عناصر إيرانية بإزالة لغم آخر غير منفجر.

صورة أخرى للأضرار والخرق الذي وقع لبدن الناقلة
صورة أخرى للأضرار والخرق الذي وقع لبدن الناقلة

بقايا المغناطيس الذي ألصق به اللغم
بقايا المغناطيس الذي ألصق به اللغم

ومن المعروف أن هذه النوعية من الألغام يضعها غواصون متخصصون في مناطق حساسة بالسفينة مثل الدفة والمراوح أو أذرع المحرك.

وللغم جهاز توقيت يمكن التحكم فيه كيميائيا أو ميكانيكيا، لتفجيره عندما يكون الغواصون على مسافة آمنة، بينما ينفجر البعض الآخر فقط بعد إبحار السفينة لمسافة محددة.

صورة التقطها طاقم المروحية الأميركية لعناصر البحرية في الحرس الثوري بعد إزالة اللغم
صورة التقطها طاقم المروحية الأميركية لعناصر البحرية في الحرس الثوري بعد إزالة اللغم

صورة داخلية للخرق الذي حدث للناقلة اليابانية في خليج عمان
صورة داخلية للخرق الذي حدث للناقلة اليابانية في خليج عمان

ما تبقى بعد إزالة اللغم
ما تبقى بعد إزالة اللغم

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