صور تثبت تورط إيران في هجوم على ناقلتي نفط

نشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الاثنين صورا جديدة، قالت إنها تدين إيران في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان قبل أيام.

يشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن إيران استخدمت لغما لاصقا يتم تثبيته على هيكل السفينة بواسطة مغناطيس. وقد انفجر لغم بينما قامت عناصر إيرانية بإزالة لغم آخر غير منفجر.

ومن المعروف أن هذه النوعية من الألغام يضعها غواصون متخصصون في مناطق حساسة بالسفينة مثل الدفة والمراوح أو أذرع المحرك.

وللغم جهاز توقيت يمكن التحكم فيه كيميائيا أو ميكانيكيا، لتفجيره عندما يكون الغواصون على مسافة آمنة، بينما ينفجر البعض الآخر فقط بعد إبحار السفينة لمسافة محددة.

اقرأ أيضا:

حقائق عن 'الألغام اللاصقة'