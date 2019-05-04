صواريخ وغارات بين غزة وإسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه جرى إطلاق نحو 90 صاروخا من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية السبت، اعترضت دفاعاته الجوية العشرات منها، بحسب أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش.

وأفاد الجيش في وقت سابق أنه استهدف قاذفتي صواريخ في غزة بغارة جوية ردا على إطلاق صواريخ من القطاع، وأفادت مصادر طبية في غزة بمقتل شاب فلسطيني في غارة جوية في شمالي القطاع.

وقالت مراسلة الحرة في غزة إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو سيجري بعد قليل جلسة مشاورات أمنية في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على تويتر، سكان قطاع غزة إلى "عدم السماح للمنظمات الإرهابية" بتخريب شهر رمضان عليهم.