صواريخ على كابل بعد مقتل قياديين في طالبان

هزت ثلاثة انفجارات ضخمة العاصمة الأفغانية كابل، وأفادت الشرطة بوقوع عدد من الضحايا نتيجة الانفجارات الناجمة عن سقوط صواريخ في العاصمة.

وفي ولاية كبيسة شرقي البلاد، كان مسؤول أفغاني قد صرح بأن 12 عنصرا من طالبان قتلوا في عملية عسكرية.

وقال المتحدث باسم الجيش في شمال شرقي أفغانستان شارين أغا فقيري الثلاثاء إن من بين القتلى حاكم الظل لولاية كبيسة الملا نسيم مشفق، وقائد الظل لمنطقة تاغاب كانا وقاري إحسان.

وأضاف أن كبار قادة طالبان كانوا في اجتماع عندما تعرضوا لهجوم قوات برية مدعومة بالطائرات في منطقة تاغاب.

وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد الهجوم في بيان قائلا إن عددا من عناصر طالبان بمن فيهم حاكم الظل وقائد الظل في المنطقة قتلوا في الهجوم.