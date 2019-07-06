"إس-400" الروسي مقابل "باتريوت" الأميركي

كثر الحديث خلال الأيام الأخيرة عن نظام الصواريخ الروسية "إس-400" وحقيقة إصرار الأخيرة على تسويقها لتركيا والصين.

في حين تمكنت العديد من الدول من الاستفادة من نظام الصواريخ الأميركي "باتريوت" ومنها المملكة السعودية والكويت.

فما الفرق بين منظومتي "إس-400" الروسية وباتريوت الأميركية؟

تتكون منظومة "إس 400" من ثلاثة أجزاء، الأول يحتوي على ثماني وحدات مضادة للطائرات مجهزة بــ 12 منصة إطلاق، والثاني يضم أنظمة القيادة والتوجيه والرادارات، والثالث يضم الدعم الفني والصيانة.

فيما تتكون منظومة صواريخ "باتريوت" الأميركية من أربعة أجزاء، هي مركبة الرادار وغرفة التحكم، ومنصة الصواريخ، إضافة إلى الصواريخ نفسها.

الرادار يرصد الأخطار، ويمكنه رصد 50 هدفا في آن واحد فيرسل إشارة إلى غرفة التحكم التي تقيم الخطر وتقرر إطلاق الصواريخ عبر إشارة للمنصة، وتستغرق الإشارة 9 ثوان فقط.

وقد تم تصميم منظومة "إس 400" لإسقاط طائرات وصواريخ على المدى المتوسط والبعيد.

فيما تحمي المنظومة الأميركية "باتريوت" المنشآت العسكرية والقواعد الجوية من الهجمات الجوية، وأساس عملها الدفاع على المدى البعيد.

وفيما يستطيع نظام الصواريخ الروسي تدمير أهدافه الجوية على مدى 150 كيلومترا، والصواريخ الباليستية على مدى 60 كيلومترا، يستطيع النظام الأميركي إصابة أهدافه الجوية على نطاق 160 كيلومترا، والصواريخ الباليستية على مدى 75 كيلومترا.

أما فيما يخص الارتفاعات، فنظام "إس-400" يعمل على نطاق ارتفاع يتراوح بين 10 أمتار كحد أدنى و 17 كيلومترا كأقصى حد.

بينما يمكن لـ "باتريوت" الأميركي إسقاط أهدافه على ارتفاع يمتد بين 60 مترا و15 كيلومترا.

لا يحتاج "باتريوت" إلا 9 ثوان لإطلاق أول صاروخ بعد اكتشاف التهديد، بينما يحتاج نظام "إس 400" لأكثر من 15 ثانية لإطلاق صواريخه.

يستخدم "إس-400" أربعة صواريخ مختلفة المدى لتغطية نطاق عملياته، فهو يستخدم صاروخ (40N6) بمدى (400 كم) للأهداف بعيدة المدى، وصاروخ (48N6) بمدى (250 كم) للأهداف طويلة المدى، وصاروخ (9M96E2) بمدى (120 كم) للأهداف المتوسطة المدى، وصاروخ (9M96E) بمدى (40 كم) للأهداف قصيرة المدى.

فيما تستطيع منظومة باتريوت "باك 3 إم إس إي". إطلاق 16 صاروخا دفعة واحدة، يصل طول الواحد منها 5 أمتار، ويحمل رأسا متفجرا يزن 73 كيلوغرام.

ولتجاوز مقدرة نظام "باتريوت" الدفاعي الأميركي، تعمل روسيا على تطوير نظام صواريخ أكثر نجاعة من "إس-400"، وقد يحمل اسم "إس-500" وذلك مقابل أربعة طرازات للمنظومة الأميركية وتسمى "باك1" و"باك2" وباك3" بالإضافة إلى آخر نسخة وهي "باك 3 إم إس إي".