باريس: "صواريخ غريان" فرنسية خارج الخدمة

ذكرت وزارة الجيوش الفرنسية الأربعاء أن الصواريخ الأميركية، التي عثرت عليها قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا في قاعدة تابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، هي صواريخ عائدة لفرنسا لكنها خارج الخدمة وكان ينبغي تدميرها.

وقالت الوزارة إن "صواريخ غافلين التي عثر عليها في غريان (الغرب) تعود في الواقع للجيوش الفرنسية التي اشترتها من الولايات المتحدة"، مؤكدة بذلك ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في نهاية حزيران/يونيو أن قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا اكتشفت أربعة صواريخ "غافلين" في قاعدة استخدمها مقاتلون تحت قيادة حفتر.

وقالت الصحيفة إن الكتابة على الصواريخ الأميركية الصنع تشير إلى أنه قد تم بيعها إلى الإمارات في 2008، لكن الأخيرة نفت صلتها بهذه الأسلحة وأكدت التزامها بحظر بيع الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.