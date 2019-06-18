قال بيان عسكري عراقي إن ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية شمالي بغداد في وقت متأخر الاثنين.

وأعلن مصدر عسكري في وقت سابق أن قذيفتي مورتر سقطتا على الجزء العراقي من قاعدة التاجي العسكرية وأن قذيفة أخرى سقطت خارجها.

وأضاف أن القصف لم يسفر عن سقوط إصابات.

وأشار إلى أن صفارات الإنذار دوت في القسم الأميركي من القاعدة خلال الواقعة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ويأتي هذا الهجوم وسط تصاعد حالة من التوتر في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، امتدت إلى الأراضي العراقية.

وينشط أيضا تنظيم داعش في المناطق المحيطة بالتاجي وفي شمال وغرب العراق ونفذ عشرات من الهجمات على قوات الأمن في الأشهر الأخيرة.