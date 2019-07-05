صواريخ اس-400 تصل تركيا "الأسبوع المقبل"

ذكرت محطة خبر ترك التلفزيونية الخاصة أنه سيتم تحميل أول دفعة منظومة الدفاع الروسية اس-400 التي اشترتها أنقرة، على طائرات شحن يوم الأحد، مشيرة إلى أنها ستصل إلى تركيا في وقت ما الأسبوع القادم.

وقالت المحطة من دون أن تذكر المصدر إن الدفعة الأولى من المنظومة سيتم إرسالها على طائرتي شحن من قاعدة جوية عسكرية روسية.

وأضافت أن من المتوقع وصول الفريق الفني الروسي الذي سيشرف على تركيب المنظومة إلى تركيا بحلول يوم الاثنين.

وثار خلاف بين تركيا والولايات المتحدة بشأن قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع اس-400 التي تقول واشنطن إنها لا تلائم دفاعات حلف شمال الأطلسي وستعرض المقاتلات الأميركية اف-35 للخطر، وهي المقاتلات تساعد تركيا في تصنيعها وتخطط أيضا لشرائها.

وبدأت واشنطن رسميا عملية استبعاد تركيا من برنامج اف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.