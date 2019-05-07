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صندوق النقد يحذر من تفاقم الخلاف الصيني الأميركي

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال مشاركتها في منتدى باريس

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الثلاثاء إنه يتحتم على الولايات المتحدة والصين حل توتراتهما التجارية لأنها تهدد الاقتصاد العالمي.

وصرحت لاغارد على هامش مؤتمر بوزارة المالية الفرنسية "بالنسبة لنا في صندوق النقد، من الضروري حل التوترات التجارية بطريقة مرضية للجميع لأن التوترات بين الولايات المتحدة والصين هي تهديد واضح للاقتصاد العالمي".

في سياق آخر، قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتيزر إن التعريفات الجمركية الإضافية على الصين، والتي هدد بها الرئيس دونالد ترامب نهاية الأسبوع، ستدخل حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الجمعة.

واتهم لايتيزر بكين "بالتراجع عن الالتزامات السابقة بعد 10 جولات من المفاوضات الكبيرة بشأن الحملة الصينية العدوانية التي تهدف من خلالها أن تحل محل الهيمنة التكنولوجية الأميركية".

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