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رياضة

صلاح يسجل أول أهداف ليفربول في الموسم الجديد

صلاح يحتفل بالهدف الأول لليفربول أمام ويست هام

سجل المهاجم المصري محمد صلاح أول أهدافه مع ليفربول في الدوري الإنكليزي هذا الموسم بعد مرور 19 دقيقة فقط من بداية مباراته أمام ويست هام يونايتد التي جرت الأحد على ملعب أنفيلد.

وانتهت المباراة بفوز عريض لليفربول بأربعة أهداف نظيفة سجلها إلى جانب صلاح كل من ساديو ماني (هدفين)، ودانييل ستوريج.

وتصدر ليفربول الدوري الإنكليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى بفارق الأهداف عن تشيلسي ومانشستر سيتي.

وكان السيتي فاز في وقت لاحق الأحد على أرسنال بهدفين نظيفين، فيما نجح تشيلسي السبت في الفوز على هيديرسفيلد تاون بثلاثة أهداف نظيفة.

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