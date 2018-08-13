'صلاح يستخدم هاتفه أثناء القيادة'.. ليفربول يبلغ الشرطة

أبلغ نادي ليفربول الإنكليزي الشرطة بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لاعبه المصري محمد صلاح وهو "يستخدم هاتفه أثناء قيادة السيارة"، حسب ما ذكرت صحيفة محلية في ليفربول.

ونقلت صحيفة إيكو عن متحدث باسم فريق ليفربول قوله إن "النادي وبعد مناقشة الموضوع مع اللاعب، أخطر الشرطة في ميرسيسايد بالمقطع والظروف المحيطة به".

The video was captured on Sunday afternoon after the West Ham game https://t.co/EDobBznYOR — Liverpool Echo (@LivEchonews) August 13, 2018

وأضاف "لقد تحدثنا إلى اللاعب أيضا وسنتعامل مع الأمر داخليا"، مشيرا إلى أن "النادي أو محمد صلاح لن يقوما بتقديم أي تعليقات أخرى حول هذا الأمر".

“Mo Salah is a nice guy”-biggest myth in football. Fans are the reason he’s got a career he can at least pay them a bit of a respect. pic.twitter.com/8ALw4OAm27 — Joseph (@lewishamballack) August 13, 2018

وذكرت شرطة ميرسيسايد في تغريدة الاثنين أنها "أحيطت علما بمقطع الفيديو الذي يُعتقد أنه يُظهر لاعب كرة قدم يستخدم هاتفا محمولا أثناء القيادة، لقد تم إيصال هذا إلى الإدارة المختصة، شكرا لإعلامنا".

ℹ️ We have been made aware of a video believed to show a footballer using a mobile phone whilst driving. This has been passed to the relevant department. Thanks for letting us know 👍 — MerPolCC (@MerPolCC) August 13, 2018

ويعتقد أن اللقطات التي أظهرت صلاح وهو يقوم باستخدام هاتفه اثناء القيادة قد تم التقاطها الأحد بعد مباراة ليفربول أمام وست هام يونايتد ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز.