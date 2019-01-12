Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
رياضة

صلاح يبقي ليفربول في الصدارة

صلاح أثناء تسديده ضربة الجزاء

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مستضيفه برايتون أن هوف البيون 1-صفر، بتسجيله هدفا من ركلة جزاء، ليوسع الفارق لفريقه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى سبع نقاط وينتفض عقب هزيمتين متتاليتين في كافة المسابقات، السبت.

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة من 22 مباراة متقدما بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه الذي سيستضيف ولفرهامبتون واندرارز الاثنين.

وقدم ليفربول أداء متواضعا عقب خسارته 2-1 على ملعب سيتي في المباراة الأخيرة في الدوري، قبل أن يخسر أمام ولفرهامبتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي بالنتيجة ذاتها.

وبعد شوط أول متواضع أظهر صلاح موهبته مجددا ليحرز هدف الفوز من ركلة جزاء بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني عقب عرقلة باسكال جروس له إثر أداء ممتع للدولي المصري داخل منطقة الجزاء.

Back to top
XS
SM
MD
LG