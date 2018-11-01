صلاح: هذه الأغنية ساعدتني في كسر الأرقام القياسية

كشف النجم المصري محمد صلاح الخميس عن الأغنية التي ألهمته للوصول إلى آفاق جديدة مع ناديه الإنكليزي ليفربول وساعدته في كسر الأرقام القياسية الموسم الماضي.

وقال صلاح في مقابلة مع موقع النادي إن أغنية "الملك المصري" هي أكثر أغنية يحبها من بين الأغاني التي عادة ما تصدح بها حناجر جماهير ليفربول له خلال المباريات.​

"لدى الجماهير العديد من الأغنيات. أكثر أغنية أحبها هي "الملك المصري". عقب 10 أو 15 مباراة، سمعتهم يهتفون باسمي لأول مرة، وكان شعوراً مدهشاً. بالنسبة لي كان نجاحاً باهراً أن يصنعون أغنية خاصة لي في شهرين أو ثلاثة".@MoSalah و #المرة_الأولى التي يسمع فيها هتاف الجماهير باسمه ..👇 pic.twitter.com/u5p3Y4C8qC — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 1, 2018

وأضاف "عقب 10 أو 15 مباراة، سمعتهم يهتفون باسمي لأول مرة، وكان شعورا مدهشا بالنسبة لي، كان نجاحا باهرا أن يصنعون أغنية خاصة لي في شهرين أو ثلاثة".

وتحدث صلاح عن أسعد لحظات عاشها في ملعب انفيلد وكانت خلال مباراة فريقه أمام برايتون الموسم الماضي.​

"I remember the reception from the fans clapping their hands – a very warm reception which made me feel welcome quickly. It was very nice of the supporters to do that. Now, this is my home." ❤️



Our @MoSalah exclusive: My Liverpool FC firsts👇 — Liverpool FC (@LFC) November 1, 2018

وقال "أتذكر دائما يوم غناء الجماهير باسمي عندما تلقيت الحذاء الذهبي في مباراة برايتون، كان الأمر مميزا للغاية، وجدتهم يقدمون الدعم لابنتي أكثر مني، وكانت المرة الأولى التي أسمع فيها صافرات الاستهجان من جماهير ليفربول، حينما أخذت منها الكرة".

وتابع "شعرت بالحب الذي أظهروه لأبنتي فور دخولها الملعب، وكانت هذه لحظة خاصة ورائعة بالنسبة لي ولأسرتي".

ونجح صلاح الموسم الماضي في تحقيق لقب هداف الدوري الإنكليزي الممتاز بعد تسجيله لعدد قياسي من الأهداف بلغ 32 هدفا، كما نال لقب أفضل لاعب في الدوري، وترشح لجائزة أفضل لاعب التي يقدمها "فيفا" وجائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول.