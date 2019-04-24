صلاح في صورة مع 'أم التنانين'

أثارت صورة لنجم كرة القدم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الصورة مع الممثلة إميليا كلارك المشهورة بدور "دينيريس تارغيريان" في مسلسل "صراع العروش" والملقبة بـ"أم التنانين"، خلال حفل مجلة "تايم" الأميركية لإعلان قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

وعلقت إحدى المغردات بالقول: "الملك والملكة في صورة واحدة". وقال آخر إنه بات يعلم الآن "لماذا انخفض مستوى صلاح التهديفي".

وظهر صلاح أيضا في صورة أخرى مع نجمة منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات، الحسناء أليكس مورغان..