رونالدو أم صلاح؟ مباراة ليفربول والريال قد تحسم الجدل!

ليفربول الإنكليزي أم ريال مدريد الإسباني، من الأقرب للظفر بدوري أبطال أوروبا؟

قد يكون سؤالا صعبا، لكن يمكننا طرح سؤال آخر قد تحدده نتيجة المباراة النهائية من دوري الأبطال:

محمد صلاح أم كريستيانو رونالدو.. من هو الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام؟

مباراة ليفربول والريال في كييف خطوة مهمة في تحديد اللاعب الذي سيظفر بـ"البالون دور".

ورغم تفوق نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو من ناحية الأرقام خلال مسيرته الرياضية، فإن النجم المصري محمد صلاح قد حقق موسما استثنائيا مع ليفربول الإنكليزي، فأصبح أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنكليزي خلال موسم واحد (32 هدفا).​

وتوج صلاح تألقه في موسمه الأول مع ليفربول بنيله جائزتي رابطتي اللاعبين المحترفين والمحررين الكرويين لأفضل لاعب في إنكلترا، بينما لم يحرز رونالدو إنجازا فرديا يذكر على مستوى الدوري الإسباني هذا الموسم.

وساهم صلاح بـ44 هدفا من أصل 90 سجلها ثلاثي الهجوم الذي يضم أيضا البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه في دوري الأبطال، أي عشرة أهداف لصلاح، بينما يتصدر رونالدو قائمة الهدافين في البطولة هذا العام بـ 15 هدفا ما يجعله الأقرب للفوز بلقب هداف البطولة.