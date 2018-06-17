سياسي تركي يلقي خطاب ترشحه للرئاسة من داخل سجنه

بثت محطة تليفزيونية تركية حكومية الأحد خطابا لمرشح الرئاسة في الانتخابات التركية صلاح الدين دميرتاش من داخل محبسه.

وطلب دميرتاش من الناخبين إيقاف "نظام الرجل الواحد" للرئيس رجب طيب أردوغان خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 حزيران/يونيو.

ووصف دميرتاش المناخ السياسي التركي حاليا بأنه "دعاية لفيلم لم تبدأ بعد مشاهده المرعبة".

وسجل دميرتاش خطابه الذي دام 10 دقائق من داخل محبسه غربي تركيا حيث يتم احتجازه على خلفية تهم تتعلق بمساندة محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

لكن رغم اعتقال دميرتاش فإن له الحق في الترشح للرئاسة ما دامت التهمة لم تثبت عليه.



وأعلن القيادي في حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد أنه اعتقل بصورة غير قانونية منذ 20 شهرا لمجرد أن الحكومة تخافه.

ووفقا للقانون التركي فإن كل مرشح رئاسي له الحق في بث خطاب له لا يتعدى 20 دقيقة في وسيلة إعلامية حكومية.



وختم دميرتاش خطابه برسالة وجهها إلى الناخبين "ما دمتم أحرارا، فسأظل حرا".