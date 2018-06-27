محامو دميرتاش يشكون أردوغان في المحكمة الأوروبية

ناشد محامو القيادي بحزب الشعوب الديمقراطي والمرشح الرئاسي السابق في تركيا صلاح الدين دميرتاش الأربعاء، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إطلاق سراح موكلهم من سجون السلطة في أنقرة.

وقال المحامون إن حق ديمرتاش في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية كأي مواطن تركي قد انتهك إضافة إلى انتهاك حقه في حرية التعبير.

وكان دميرتاش معتقلا أثناء حملته الانتخابية التي استمرت شهرين فقط عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 21 نيسان/أبريل موعد الانتخابات المبكرة.

وقد أسفرت الانتخابات الأخيرة عن فوز أردوغان بالرئاسة مجددا بنسبة 52،55 في المئة من إجمالي الأصوات، فيما حصل منافسه الثاني محرم أنجيه على 30،67 في المئة.

وسمح لدميرتاش بتنظيم "مظاهرات إلكترونية" لدعمه قبل الانتخابات في 21 حزيران/يونيو، حين نشر بعض التغريدات من معتقله بواسطة محاميه.

يذكر أن دميرتاش اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 على خلفية اتهامه بدعم محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان في تموز/يوليو من العام نفسه.