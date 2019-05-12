البطريك صفير.. محطات في السياسة والكهنوت

قرعت الكنائس اللبنانية أجراسها حزنا على وفاة البطريرك الماروني السابق نصرالله صفير عن 99 عاما. وخصصت الكنائس صلوات الأحد لراحة نفس صفير الذي يعتبر "أيقونة الكرسي البطريركي الماروني". وكان صفير يرقد منذ أيام في العناية الطبية الفائقة في أحد مستشفيات بيروت بعد تدهور حالته الصحية.

ويعد صفير فاعلا أساسيا في التاريخ الحديث للبنان، وعرف عنه مناهضته الشديدة للوجود والهيمنة السورية على لبنان خلال سنوات ماضية، كما كان معارضا لاحتفاظ حزب الله بسلاحه. وسيسجى جثمان البطريرك الكاردينال صفير لمدة يومين في كنيسة بكركي تمهيدا لإقامة جنازته الخميس في الصريح البطريركي في بكركي. حياته وسيرته الدينية ولد صفير في كسروان بتاريخ 15 أيار/ مايو 1920، والده مارون ووالدته حنه فهد، حيث كان الأخ بين خمس شقيقات: ماتيلا، جوهرة، أوديت، لور، ميلانه، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. درس الابتدائية في مدرسة مار عبدا وأنهى الثانوية في المدرسة الإكليريكية البطريركية المارونية في غزير، وألحقها بدراسة الفلسفة واللاهوت في المعهد الإكليريكي الشرقي التابع للجامعة اليسوعية.

وتدرج صفير في حياته من الكهنوت وصولا للكاردينال. وبدأ رتبته في الكهنوت عام 1950، ليكون خادما لرعية ريفون وأمين سر أبرشية دمشق والبطريركية المارونية. وبعد ما يقارب العقد من الزمان رقي بعد ذلك إلى درجة الأسقف ونائبا بطريركيا في 1961، ليصبح بعدها مدبرا بطريركيا في 1975، وأصبح ممثلا لرئيس مجلس البطاركة الكاثوليك في لبنان في 1977. وفي 1986 أصبح البطريرك الـ 76 في سلسلة البطاركة الموارنة، وعين كردينالا في 1994 وعضوا في المجلس الحبري لتفسير النصوص التشريعية.

وقدم صفير استقالته من المهام البطريركية والانصراف إلى التأمل والصلاة في 2011، ليُنتخب المطران بشارة الراعي ليكون البطريرك الـ 77. صفير، يعرف عنه أنه فصيح اللسان، عفوي، وصاحب تعليقات ظريفة ومقتضبة، ومتواضعا وزاهدا وشغوفا بالمشي بالطبيعة. رأس حربة لعب البطريك الكاردينال صفير دورا هاما في لبنان على الصعيد السياسي، إذ يعتبر رأس حربة في العديد من الأحداث الأساسية، حيث كان له دورا هاما في اتفاق الطائف، وفي مواجهة الوجود السوري الذي تحكم بالحياة السياسية اللبنانية، فضلا عن انتقاده سلاح حزب الله. ومنح صفير الغطاء المسيحي لإبرام اتفاق الطائف في السعودية عام 1989، الذي وضع حدا لحرب أهلية دامت 15 عاما في لبنان، وكان آخر فصولها نزاع دام بين المسيحيين دانه البطريرك بشدة وأكد مرارا أنه أضعفهم.

وبدأ معركته الكبرى ضد النفوذ السوري في لبنان في 1992 حين اعترض على قوانين الانتخاب وقاطع الانتخابات التي اعتمدت بإيعاز سوري معتبرا أنها تلحق الغبن بالمسيحيين. وفي العام 2000، وفي خضم النفوذ السوري، أطلق مجلس المطارنة الموارنة برئاسته ما صار يعرف بـ"نداء الألفين"، الذي طالب بانسحاب الجيش السوري من لبنان بعد نحو 30 سنة من وجوده. ورعى حتى استقالته معارضة هذا الوجود والتي توجت العام 2005 بخروج الجيش السوري من لبنان إثر اغتيال الحريري.

ورفض طيلة فترة توليه منصبه زيارة سوريا على رغم وجود أبرشية مارونية تابعة لسلطته الكنسية فيها، حتى أنه لم يرافق البابا يوحنا بولس الثاني خلال زيارته لها عام 2001. وبعد خروج الجيش السوري في العام 2005، إثر اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، لم يتردد صفير في انتقاد حزب الله بشدة لرفضه التخلي عن سلاحه، معتبرا أنه يشكل "حال شاذة" في لبنان، ومؤكدا أن السلاح يجب أن يكون حصرا بيد الدولة. قالوا عنه ونعى البطريرك الحالي بشارة الراعي في بيان نقلته الوكالة الوطنية وفاة صفير، واصفا اياه بـ "أيقونة الكرسي البطريركي وعميد الكنيسة المارونية وعماد الوطن". ونعى الرئيس اللبناني ميشال عون صفير، وقال "ستفتقده الساحة الوطنية رجلا صلبا في دفاعه عن سيادة لبنان واستقلاله وكرامة شعبه".