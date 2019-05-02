إسرائيل تتذكر ضحايا الهولوكوست

وقف الإسرائيليون دقيقتي صمت على مستوى البلاد الخميس في "يوم تذكر الهولوكوست" أو المحرقة التي تعرض لها أتباع الديانة اليهودية في أوروبا في أربعينيات القرن الماضي وراح ضحيتها نحو ستة ملايين شخص.



وانطلقت صفارات الإنذار لمدة دقيقتين في أنحاء إسرائيل، وتوقفت الحافلات والسيارات في الشوارع والطرق السريعة وترّجل السائقون والركاب ووقفوا ورؤوسهم منحنية ترحما على أولئك الذين قتلوا بشكل منهجي على يد ألمانيا النازية والمتعاونين خلال الحرب العالمية الثانية.



ويتسم اليوم الكئيب أيضا بالمراسم والنصب التذكارية في المدارس والمراكز المجتمعية، فضلا عن أن المطاعم والمقاهي تغلق أبوابها، وتبث محطات التلفزيون والإذاعة الموسيقى الهادئة وبرامج تتناول الهولوكوست.



تجدر الإشارة إلى أن ثلث يهود العالم لقوا مصرعهم في الهولوكوست. وتصدرت بولندا الدول الأوروبية في إبادة عدد أكبر من اليهود، إذ وصل عدد هؤلاء إلى ثلاثة ملايين أي ما يعادل نسبة 90 في المئة من اليهود الذين عاشوا فيها، بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وفي حين بدأ اضطهاد النازيين لليهود في عام 1933، ارتكبت عمليات الإبادة خلال الحرب العالمية الثانية. وقتل الألمان وشركاؤهم ستة مليون يهودي خلال أربع سنوات ونصف السنة، ولم يوقفوا القتل إلا بعد هزيمتهم على يد قوات الحلفاء.