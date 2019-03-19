صعود طارئ لغواصة بعد نشوب حريق

قامت عالمة بريطانية وقائدها الأميركي بصعود طارئ من مسافة 100 متر تحت سطح المحيط الهندي اليوم الثلاثاء بعد أن ملأ الدخان قمرة القيادة لغواصتهما.

وكان الاثنان ضمن بعثة نيكون التي تقودها بريطانيا والتي تحقق في تغير المناخ قبالة سيشيل، وهما آمنان ويتعافيان على متن السفينة الأم.

ويجري التحقيق في حريق كهربائي.



وقالت البعثة إنها تتوقع أن تعود إلى المياه الأربعاء، مضيفة أن إجراءات الطوارئ عملت بشكل جيد.



وكانت الغواصة قبالة جزيرة ألدابرا عندما شم قائد الغواصة روبرت كارمايكل رائحة دخان وبدأ على الفور في الصعود.



وقال كارمايكل لوكالة أسوشيتيد برس إنه قام بسرعة بتركيب أقنعة التنفس له وللعالمة البريطانية، ثم بدأ ارتفاعا طارئا إلى السطح حيث انخفض مؤشر الأكسجين إلى صفر.



وأضاف "إنه أشد خوف يمكن أن تتعرض له .. حريق داخل قمرة القيادة.. خوفك الأكبر هو إلى أين أنت ذاهب؟"



وقال أحد أعضاء فريق الدعم التابع للغواصة إنه استغرق 23 دقيقة للوصول إلى السطح.



والغواصة هي إحدى غواصتين مشاركتين في برنامج يسمى "ديب أوشن لايف" الذي تبثه شبكة سكاي التلفزيونية، في إطار حملة مدتها عامان من قبل الشبكة البريطانية لتركيز الانتباه على حالة المحيطات في العالم.