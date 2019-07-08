"صديق أردوغان القديم" يستقيل من الحزب الحاكم

قال نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان الاثنين، إنه سيستقيل من المجموعة المؤسسة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، جراء "اختلافات عميقة" مع اتجاه الحزب.

ويخطط باباجان الذي شغل منصب وزير الاقتصاد سابقا رفقة الرئيس التركي السابق عبد الله غول إلى إطلاق حزب جديد هذا العام ينافس حزب العدالة والتنمية الحاكم، بحسب مصادر لوكالة رويترز.

وأضاف باباجان في بيانه أن "بدء جهود جديدة لمستقبل وحاضر أفضل لتركيا أصبح حتميا. الكثير من زملائي وأنا نشعر بمسؤولية تاريخية عظيمة تجاه هذا الجهد".

وكان وزير الثقافة والسياحة التركي السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم، أرطغرول جوناي، قد كشف عن تفاصيل الحزب الجديد الذي يسعى وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان إلى إنشائه.

وكان جوناي قد أشار في تصريحات لصحيفة "أرتي غريجيك" التركية إلى أن عددا من قيادات العدالة والتنمية سينضمون إلى الحزب الجديد.

وكان علي باباجان قد عقد عشرات الاجتماعات مع عدد من الرموز السياسية التركية على رأسهم وزير الخارجية الأسبق أحمد داوود أوغلو، من أجل الانضمام للحزب، إلا إن الأخير لم يقرر بعد.

ويقف وراء الحزب الجديد شخصان بشكل أساسي، هما باباجان ورئيس تركيا الأسبق عبد الله غول، واللذان تركا حزب العدالة والتنمية احتجاجا على طريقة إدارة أردوغان للحزب.