أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة بأن مسؤولين أميركيين خلصوا إلى أن الهجمات التي نفذتها طائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية في شهر مايو، انطلقت من جنوب العراق وليس اليمن، ما أثار مخاوف من أن حلفاء إيران في المنطقة يحاولون فتح جبهة جديدة في النزاع بين طهران وواشنطن.

ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في وقت سابق هذا الشهر إلى اتخاذ خطوات لضمان ألا يستخدم العراق كأرضية جديدة لانطلاق الهجمات، حسب الصحيفة.

وذكرت وول ستريت جورنال أن المسؤولين العراقيين يشككون في التقييم الأميركي، وطلبوا من إدارة الرئيس دونالد ترامب، "تقديم أدلة تدعم مزاعمهم".

وكان يعتقد سابقا بأن الهجمات التي وقعت في ١٤ مايو انطلقت من اليمن حيث أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إلحاق أضرار بمنشآت نفطية في المملكة.