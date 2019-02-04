قالت صحيفة "الراي" الكويتية الاثنين إن العراق سدد للكويت دفعة قدرها 300 مليون دولار أميركي من تعويضات تلتزم بها بغداد جراء الأضرار التي لحقت بالكويت إبان غزوها في 1990.

وكانت دفع تلك التعويضات توقف منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014 بسبب تحديات أمنية ومشاكل في الميزانية واجهها العراق، حسب وكالة "رويترز".

وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتعويضات قبلت في 2017 مقترحا من العراق بتخصيص نسبة 0.5 بالمئة من إيراداته النفطية في 2018، من أجل سداد 4.6 مليار دولار، تزيد سنويا حتى 2021.

وفي عام 2000 قضت لجنة التعويضات بحصول الكويت على 14.7 مليار دولار عن خسائر إنتاج ومبيعات نفط.