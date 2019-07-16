صحيفة: العثور على قارب إيراني مفخخ في مسار سفينة بريطانية

أصبحت السفينة الحربية البريطانية "أتش إم إس دنكان" في وضعية الانتباه القصوى، بعد اكتشاف قارب مفخخ إيراني الصنع في مسارها حسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

وقالت الصحيفة إن القارب الإيراني المسير والمحمل بالمتفجرات كان بإمكانه إحداث ثقب في السفينة البريطانية وهي في طريقها إلى الخليج.

وقد تم العثور على القارب المفخخ على يد قوات بحرية سعودية في البحر الأحمر، كانت تسير بجانب السفينة البريطانية من أجل حمايتها، لحين وصولها إلى منطقة الخليج.

وكانت إيران هددت باستهداف سفن بريطانية، بعدما قامت غواصة بريطانية بالتحفظ على حاملة نفط إيرانية كان يشتبه إيصالها نفط بشكل غير شرعي إلى سوريا.

وكشفت مصادر لصحيفة ميرور، أن القارب المفخخ كان يتم التحكم به عن بعد أربعة أميال، وقد تم إرساله من قبل الحوثيين في اليمن، أحد أهم حلفاء الإيرانيين في المنطقة.

وكانت المدمرة "إتش إم إس دنكان" عالية التسليح، تنوي الالتحاق بالفرقاطة البريطانية "إتش إم إس مونتروس" في منطقة الخليج.

وتعتبر سفينة "إتش إم إس دنكان" هي آخر قطعة بحرية تنضم للأسطول المتمركز في الخليج والآخذ في التنامي، بعدما أعلنت الولايات المتحدة إرسال قوات لها في وقت سابق.