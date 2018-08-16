300 صحيفة أميركية لترامب: 'لسنا الأعداء'

في حملة منسقة، نشرت عشرات الصحف الأميركية الخميس مقالات رأي افتتاحية شددت على أهمية حرية الصحافة، في رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب الذي انتقد عددا كبيرا من وسائل الإعلام الشهيرة منذ توليه السلطة قبل نحو عام ونصف العام.

الحملة دعت إليها صحيفة "بوسطن غلوب" التي نشرت مقالا افتتاحيا بعنوان "الصحافيون ليسوا الأعداء" قالت فيه إن "الهجوم على الصحافة الحرة ركيزة أساسية لسياسات الرئيس ترامب".

وأضافت "لدينا اليوم في الولايات المتحدة رئيس خلق شعارا يقول إن وسائل الاعلام التي لا تدعم بشكل صارخ سياسات الإدارة الأميركية الحالية هي عدوة الشعب".​

The Fake News hates me saying that they are the Enemy of the People only because they know it’s TRUE. I am providing a great service by explaining this to the American People. They purposely cause great division & distrust. They can also cause War! They are very dangerous & sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2018

أما صحيفة "نيويورك تايمز" أحد أبرز المتلقين لانتقادات ترامب فنشرت افتتاحية قصيرة لا تتعدى سبع فقرات بعنوان ضخم كتب بالأحرف العريضة "الصحافة الحرة بحاجة إليكم".

وتأتي حملة الصحف ردا على اتهامات متكررة من ترامب للتقارير المنتقدة له بكونها "أخبارا كاذبة".

وقالت "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها إنه يحق للناس انتقاد الصحافة إذا أخطأت "لكن الإصرار على أن الحقائق التي لا تعجبك أخبار كاذبة، خطر على شريان حياة الديمقراطية. وتسمية الصحافيين بأنهم أعداء الشعب مسألة خطيرة، نقطة آخر السطر".

الرئيس ترامب رد على ما قالته الصحف في وقت لاحق الخميس عبر تويتر، قائلا إن "إعلام الأخبار الكاذبة هو حزب المعارضة. هذا أمر سيئ لبلدنا العظيم... لكننا نربح".

THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country....BUT WE ARE WINNING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018

ودعما لترامب، قال عضو الحزب الجمهوري مايك هاكابي، حاكم ولاية أركنسو السابق والمعلق لدى شبكة "فوكس نيوز" إن "وسائل الاعلام تنظم هجوما متعمدا وعلنيا على دونالد ترامب وعلى نصف البلاد الذي يؤيده. وتتساءل وسائل الإعلام عن سبب قولنا إنها أخبار كاذبة؟".

وكانت "بوسطن غلوب" كشفت أن أكثر من 300 صحيفة شاركت في حملة المقالات الافتتاحية التي دعت إليها.

من يقرأ الافتتاحيات؟

ويقول المدافعون عن حرية الصحافة إن ترامب يمثل تهديدا فعليا لدور الصحافة وحريتها التي تستند إلى المادة الأولى بالدستور الأميركي المعنية بحرية التعبير.

وقال كن بولسون، رئيس التحرير السابق لصحيفة "يو أس ايه توداي" وعميد الاتصالات في جامعة ميدل تينيسي: "لا أعتقد أن الصحافة بإمكانها الجلوس مكتوفة الأيدي، يتعين أن تدافع عن نفسها عندما يحاول أقوى رجل في العالم نسف المادة الأولى (من الدستور)".

لكن بولسون تساءل ما إذا كانت المقالات الافتتاحية فعالة، وأوضح: "الأشخاص الذين يقرأون الافتتاحيات ليسوا بحاجة للإقناع" مضيفا "هم ليسوا الأشخاص الذين يصرخون بوجهكم خلال التجمعات الرئاسية".