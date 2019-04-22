ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأحد إن الولايات المتحدة تتأهب كي تعلن الاثنين ضرورة إنهاء كل مستوردي النفط الإيراني وارداتهم بعد فترة وجيزة وإلا تعرضوا لعقوبات أميركية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر تشرين الثاني على صادرات النفط الإيرانية بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى. وتضغط واشنطن على إيران لتقليص برنامجها النووي والكف عن دعم متطرفين عبر الشرق الأوسط.

وإلى جانب العقوبات منحت واشنطن أيضا استثناءات لثماني دول قلصت مشترياتها من النفط الإيراني سامحة لها بشرائه دون أن تتعرض لعقوبات لمدة ستة أشهر أخرى. وهذه الدول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.

ولكن جوش روجين الكاتب في صحيفة واشنطن بوست قال نقلا عن مسؤولين اثنين في وزارة الخارجية الأميركية لم يكشف النقاب عنهما، إن مايك بومبيو وزير الخارجية سيعلن الاثنين "إنه اعتبارا من الثاني من أيار/مايو لن تمنح وزارة الخارجية بعد ذلك استثناءات من العقوبات لأي دولة تستورد حاليا النفط الخام الإيراني أو مشتقاته".