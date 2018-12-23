صحافي ألماني يتلاعب مستخدما سوريين

قد يواجه صحافي ألماني، وجد مؤخرا أنه اختلق معلومات لمقالات عديدة، اتهامات مزعومة بطلب تبرعات من قرائه لأيتام سوريين.



وقالت مجلة دير شبيغل الألمانية الأحد إن مراسلها السابق كلاس ريلوتيوس، الحائز على جائزة صحافية، طلب من القراء عبر البريد الإلكتروني الخاص به تحويل التبرعات إلى حسابه المصرفي الشخصي.



وأضافت دير شبيغل أن من غير الواضح عدد من تبرعوا لحسابه، وكم الأموال التي جمعها ريلوتيوس أو ما حدث لتلك الأموال. لكن المجلة قالت إنها ستوجه اتهامات وستعمل مع المدعين لمعرفة التفاصيل.



وكانت دير شبيغل أعلنت الأربعاء أن ريلوتيوس، الذي عمل أولا كمستقل ولاحقا بدوام كامل، اختلق مقابلات وحقائق في 14 تقرير صحافي على الأقل. وهو حاليا مفصول من المجلة.