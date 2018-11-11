صالح: الحوار مع أميركا مستمر حول عقوبات إيران

قال الرئيس العراقي برهم صالح الأحد إن المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة فيما يتعلق بالعقوبات على إيران، مشيرا إلى الحاجة إلى أخذ ظروف بلاده الخاصة في الاعتبار.

وأوضح صالح للصحافيين خلال زيارة إلى الكويت: "لا نريد أن يحمل العراق وزر العقوبات الأميركية على إيران".

كهرباء إيران.. العراق يحظى باستثناء أميركي

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت بعد أيام من إعادة فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني في الخامس من الشهر الجاري، أن بإمكان العراق مواصلة استيراد الغاز الطبيعي وإمدادات الطاقة من إيران لمدة 45 يوما.

وحصل العراق على الاستثناء بعد مفاوضات بين مسؤولين عراقيين ومسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية، حسب ما كشف مصدر حكومي عراقي وقت الإعلان عن الاستثناء.

ويشتري العراق حاليا 1300 ميغاوات من الكهرباء من إيران، وكذلك الغاز لتشغيل محطاته.