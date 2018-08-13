خامنئي يعترف بـ'سوء الإدارة'

اعترف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الاثنين بأن مشكلات بلاده الاقتصادية ناجمة أساسا عن سوء الإدارة.

وأضاف خامنئي في خطاب ألقاه في طهران أن "خبراء الاقتصاد والعديد من المسؤولين يعتقدون أن سبب هذه المشكلة ليس خارجيا بل هو داخلي. لا يعني ذلك أن لا تأثير للعقوبات، لكن العامل الرئيسي يكمن في كيفية تعاطينا معها"، وفق تصريحات نشرت على حسابه في موقع "تويتر".

وشهدت البلاد تظاهرات وإضرابات واسعة خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجا على ارتفاع الأسعار والبطالة وطريقة إدارة الاقتصاد.

من جانب آخر، كتب خامنئي على تويتر بالإنكليزية "يتحدث مسؤولون أميركيون بشكل سافر مؤخرا عنا. إلى العقوبات، يتحدثون عن حرب ومفاوضات"، مضيفا "دعوني أقول بضع كلمات للشعب بهذا الصدد: لن يكون هناك حرب ولن نتفاوض مع الولايات المتحدة".

وفي طهران أيضا، كشف وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي الاثنين عن الجيل الجديد من صاروخ "فاتح مبين" البالستي القصير المدى، وفق ما ذكرت وكالة انباء "تسنيم" المحافظة. وقال الوزير "لن ندخر جهداً لزيادة قدرات البلاد الصاروخية".

وقال مسؤولون أميركيون لشبكة "فوكس نيوز" الأسبوع الماضي إن إيران أجرت اختبارا لصاروخ من طراز "فاتح-110" خلال تدريبات بحرية في مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

ووصف جنرال أميركي التدريبات بأنها تهدف إلى إيصال رسالة بعد التهديدات التي أطلقتها طهران بإغلاق الممر المائي الحيوي كرد على إعادة فرض العقوبات الأميركية.