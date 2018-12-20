شيكولاتة 'حلال' تغضب اليمين الأوروبي

موجة من الغضب اجتاحت أنصار اليمين في أوروبا بعد إعلان الشركة المصنعة لشيكولاتة "توبليرون" السويسرية، أنها حصلت على شهادة بأن هذه الشيكولاتة "حلال" أي أنها موافقة للمعايير الإسلامية.

وقالت صحف سويسرية نقلا عن شركة "موندليز" إن مصنعها في مدينة بيرن السويسرية حصل في نيسان/أبريل الماضي على شهادة من منظمة إسلامية بأن "توبليرون" تفي بمعايير الطعام "الحلال".

وعلى الرغم أن الشركة لم تشر إلى تغيير طريقة إعداد الشيكولاتة الشهيرة، إلا أن هذا الأمر قوبل برفض جهات مثل حزب "البديل لألمانيا" (AfD) اليميني الذي وصف على لسان متحدث، هذه الخطوة بأنها تأتي في إطار "أسلمة" أوروبا.

وعلى هاشتاغ #BOYCOTTTOBLERONE غرد عديد من الرافضين بأنهم سيمتنعون عن شراء هذه الشيكولاتة.

هذا المغرد كتب: عار عليكم! سأتوقف عن الشراء".

هذه التغريدة قالت إن الطعام "الحلال" يعني "تعذيبا" للحيوانات:

آخرون رحبوا، مثل هذا المغرد الذي كتب:" أفضل أخبار على الإطلاق. لقد اشتريت لتوي علبة شيكولاتة للكريسماس:

وقال البعض بسخرية إن هناك منتجات "حلالا" أخرى مثل الماء ينبغي مقاطعتها: