بالصور... تحدي السراويل المجمدة!

دفعت موجة البرد التي تضرب عددا من الولايات الأميركية بالبعض لابتداع طرق تضفي طرافة على يومياتهم وسط بياض الثلج الذي صبغ الطرقات خصوصا في ولاية مينيسوتا، ومدينة شيكاغو.

وابتدع أميركيون طريقة جديدة أوصلوا بها شدة التجمد الذي يضرب مناطقهم بنشر صور لسراويل جينز واقفة لوحدها من شدة التجمد، وكأن أشباحا تلبسها.

تحدي السراويل المجمدة

تقول تقارير صحافية إن الفكرة جاءت إثر تصوير أحد الأميركيين القاطنين في منيابولس الواقعة بولاية مينيسوتا لسروال جينز وهو واقف، ليعبر عن قساوة البرد الذي يضرب المنطقة، لينطلق وسم "تحدي السراويل المجمدة" على المنصات الاجتماعية.

ويؤكد توم غروينغ وهو من سكان المنطقة، أنه وراء الفكرة، وأنه قام بتجميد سرواله الجينز قبل 6 سنوات ووضعه خارج البيت "حتى انبهر ساعي البريد".