شيكاغو.. مقتل أربعة وإصابة 40 في حوادث إطلاق نار

قالت شرطة مدينة شيكاغو إن 40 شخصا على الأقل أصيبوا بطلقات نارية خلال سبع ساعات وإن أربعة منهم لقوا حتفهم في حوادث إطلاق نار.

وقال رئيس إدارة الدوريات بإدارة شرطة شيكاغو فريد والر في مؤتمر صحافي الأحد "كانت هذه عمليات إطلاق نار عشوائية وأخرى مقصودة في شوارعنا".

وأضاف أن أكثر وقائع إطلاق النار مرتبطة بعنف العصابات بالمدينة التي يعيش فيها نحو 2.7 مليون شخص وهي ثالث أكبر المدن الأميركية من حيث عدد السكان.

وقالت الشرطة إن المسلحين استهدفوا حفلة مقامة في شارع وتجمعا أعقب جنازة وتجمعات أخرى في ليلة شهدت احتشاد الآلاف لحضور حفل موسيقي في وسط المدينة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أكثر وقائع العنف حدثت في القسم الغربي من المدينة حيث أصيب 25 شخصا بطلقات نارية في هجمات متفرقة.

وكانت صحيفة "شيكاغو تريبيون"، التي تتابع إحصاءات حوادث إطلاق النار، قالت في وقت سابق من الشهر إن وقائع إطلاق النار في المدينة تراجعت بمقدار 533 واقعة حتى مطلع آب/ أغسطس مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.