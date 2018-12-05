ماذا يفعل شون بين قرب القنصلية السعودية في إسطنبول؟

زار الممثل الأميركي المعروف شون بين إسطنبول الأربعاء لإعداد فيلم وثائقي عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وفقا لما نقتله وسائل إعلام تركية.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن الممثل الحاصل على جائزة الأوسكار مرتين شوهد برفقة فريق من 10 أشخاص في محيط القنصلية السعودية في إسطنبول، وذكرت أنه التقط بعض المشاهد.

وأوردت صحيفة ديلي صباح التركية أن الممثل ينوي أيضا لقاء خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، وآخرين كانوا مقربين من الصحافي السعودي. وقالت إنه التقط أيضا مشاهد أمام مقر إقامة القنصل السعودي الذي غادر البلاد.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للممثل في محيط القنصلية التي قتل فيها الصحافي السعودي البارز في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي:

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