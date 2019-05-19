شهود عيان: سقوط صاروخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد

أفاد شهود عيان لقناة "الحرة" بسقوط صاروخ كاتيوشا في محيط السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وقالت مراسلة الحرة إن صفارات الإنذار دوت في السفارة بعد سقوط صاروخ في محيطها.

وأغلقت قوات الأمن العراقية المنطقة الخضراء.

وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية إن "صاروخ كاتيوشيا سقط وسط المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر"، من دون مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر في الشرطة العراقية لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الصاروخ أطلق من ساحة خالية في منطقة معسكر الرشيد" في جنوب بغداد.

ويأتي هذا الهجوم الذي لا يعرف حتى الساعة من يقف وراءه، في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة التي أجلت مؤخرا موظفين غير أساسيين من سفارتها التي تقع في المنطقة الخضراء.