بالصور.. مدن تستقبل رمضان

تزينت الأسواق والشوارع في مختلف دول العالم الإسلامي استقبالا لشهر رمضان الذي يشهد طقوسا دينية واجتماعية تميزه عن باقي أيام السنة.

في مدينة الموصل بالعراق والتي شهدت مواجهة عنيفة بين القوات العراقية وعناصر داعش، رمم مواطنون عددا من المساجد التي تعرضت للخراب والدمار، حيث تستعد هذه المساجد لاستقبال المصلين في رمضان.

أما في طرابلس عاصمة ليبيا، فالمواطنون يستقبلون الشهر على وقع الاشتباكات العنيفة التي تشهدها المدينة منذ فترة بين القوات التي يقودها المشير خليفة حفتر والقوات التابعة لحكومة فايز السراج.

في القدس بدأ سكان البلدة القديمة بتزيين الشوارع والأزقة في البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى الذي يشهد اكتظاظا بالمصلين الذين يتوافدون من أجل أداء صلاة التراويح في ساحاته.

هذه مشاهد من مدن تزينت استقبالا لشهر رمضان

القدس

بغداد

الموصل

القاهرة

طرابلس- ليبيا

بنغازي- ليبيا

وفي السعودية تصدر السلطات قرارات تتعلق بتغيير مواعيد العمل في رمضان، وتعطل المدارس، فيما تشهد المدن نشاطا كبيرا في ساعات بعد الإفطار. ويتوجه كثيرون إلى المدينة المنورة ومكة من أجل أداء الصلوات هناك.

مسقط

صنعاء

ويعيش اليمنيون ظروفا صعبة منذ سنوات حيث أنهكت الحرب الأهلية البلاد مخلفة دمارا كبيرا، وأمراضا فتكت بآلاف المدنيين وجوعا أنهك أجساد الأطفال والنساء.

لكن يحاول المواطنون الاحتفال بطقوس شهر رمضان في محاولة للهروب من واقعهم المأساوي.

جاكرتا- إندونيسيا

تايلاند