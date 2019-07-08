شريف جرجس.. فاز بـ 21 مليون وخسرها في استثمارات "سيئة"

خسر أحد رابحي اليانصيب معظم ثروته بعد فوزه بأكثر من 21 مليون دولار بسبب استثمارات سيئة.

وبلغ شريف جرجس 23 عاما عندما ربح 37 مليون دولار عام 2007.

لكنه استمع لنصيحة شخص موثوق عمل وكيلا للعقارات في مدينة بيرث الأسترالية واشترى حانة وقاربا فاخرا وناد ليلي وقطعة أرض تطل على شلالات مياه.

وأنفق أكثر من 1.3 مليون دولار لإعادة تصميم الحانة لكن المشروع ألحق به خسائر بنهاية المطاف بلغت مليون دولار خلال ثلاث سنوات.

وتدهورت استثماراته الأخرى ليخسر جرجس معظم رأس ماله، والآن رفع جرجس، الذي عمل موظفا في إحدى دور السينما، دعوى قضائية ضد رجل الأعمال الذي أوكله إدارة أمواله، راسل بوليوكا.

وخلال الأسبوع الماضي قضت المحكمة دفع بوليوكا مليوني دولار فقط لجرجس.