شريط المنشورات.. فيسبوك تكشف أسرارها

ستطلق فيسبوك أداة جديدة لشرح كيفية عمل خوارزمياتها التي تحدد المنشورات المعروضة في شريط الأخبار (News feed).

الأداة الجديدة تسمى "لماذا أرى هذا المنشور؟"، وستحدد للمستخدمين النشاط الذي قاموا به وتسبب في عرض منشور معين أمامهم بعد ذلك.

وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الشركة الأميركية هذه المعلومات للمستخدمين.

ولطالما تعرضت فيسبوك إلى انتقادات بسبب استخدام خوارزميات من دون توضيح كيفية عملها.

وستضاف هذه الأداة إلى إحدى القوائم التي يستطيع المستخدم الولوج إليها في التطبيق والموقع، وبمجرد الضغط عليها ستقدم لائحة بالأسباب والنشاطات التي كان لها دور في ظهور منشور معين.

فعلى سبيل المثال، قد يكون السبب هو أن المستخدم أعجب بمنشور لدى صديق، ومن ثم ظهر منشور مشابه له أمام المستخدم، أو أن منشورات من صديق معين تظهر أكثر من غيرها لأن المستخدم تفاعل معه حديثا.

وتأتي هذه الأداة الجديدة في وقت تتعرض فيسبوك لانتقادات بسبب عدم قدرتها على مراقبة المحتوى العنيف بشكل كاف.