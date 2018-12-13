شركات ومؤسسات أميركية تتلقى تهديدات

تلقت عدة شركات ومؤسسات في مدن أميركية الخميس تهديدات عبر البريد الإلكتروني بشن هجمات بقنابل، لكن مسؤولين استبعدوا أن تكون جدية.

وقالت شبكة "سي أن أن" إن من بين المدن التي وصلتها تهديدات من هذا النوع نيويورك وميامي وسياتل وواشنطن وسان فرانسيسكو.

ونشرت "سي أن أن" رسالة إلكترونية تلقتها واحدة من الشركات يطلب فيها شخص مجهول مبلغا ماليا مقابل عدم تنفيذ هجوم بقنبلة قال إنه زرعها في البناية التي توجد بها الشركة.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) علمه بهذه التهديدات وقال إنه يعمل مع قوات إنفاذ القانون، ودعا العامة إلى اليقظة والإبلاغ عن أية تهديدات للأمن العام.

وقالت شرطة نيويورك أنها تلقت بلاغات بشأن تهديدات بقنابل أرسلت إلى عدة أماكن في المدينة، واستبعدت أن تكون جدية.

واستبعدت أيضا شرطة مدينة سيدار رابيدس بولاية أيوا أن تكون جدية، ورجحت أن تكون فقط محاولة ابتزاز مالي، مشيرة إلى أن أربع شركات على الأقل بالمدينة تقدمت ببلاغات:

وفي جامعة واشنطن بمدينة سياتل، قالت الجامعة إنها مشطت بعض البنايات، بعد تلقيها تهديدات.