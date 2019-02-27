شركات طيران خليجية توقف رحلاتها إلى باكستان

قالت شركة طيران الخليج الوطنية البحرينية في بيان الأربعاء إنها أوقفت كل الرحلات من وإلى باكستان بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني.

وقال مسؤولون باكستانيون إن بلادهم شنت غارات جوية وأسقطت طائرتين هنديتين الأربعاء بعد يوم من شن الطائرات الحربية الهندية ضربة جوية داخل باكستان لأول مرة منذ حرب عام 1971.

وأعلنت الإمارات تعليق رحلات جميع شركات الطيران المسجلة لديها إلى باكستان حتى إشعار آخر.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الخطوط الجوية السعودية أوقفت أيضا الرحلات إلى باكستان.

وأغلقت باكستان مجالها الجوي "حتى إشعار آخر" كما أفادت هيئة الطيران المدني بعدما أعلنت اسلام اباد عن اسقاط طائرتين لسلاح الجو الهندي.

وقالت هيئة الطيران على تويتر "لقد تم اغلاق المجال الجوي رسميا حتى إشعار آخر". واوضح ناطق باسم الجيش الباكستاني ان هذا القرار اتخذ "بسبب الظروف".