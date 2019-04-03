'الثورة الصناعية الرابعة تصل للعالم العربي'

تصوغ 100 شركة ريادية عربية وجه الثورة الصناعية الرابعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متسلحة بالابتكارات والإبداع.

وأعلنت إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي ومجلس البحرين للتنمية الاقتصادية اختيار 100 شركة ريادية عربية من بين 400 شركة تقدمت للتنافس على المشاركة في النسخة العربية من المنتدى الذي سيعقد في الأردن الأسبوع المقبل.

وتمثل هذه الشركات 17 دولة عربية، تقدم حلولا وابتكارات وقصص نجاح وصل بعضها للعالمية.

ونقلت إدارة المنتدى عن بيانات شركة "ماغنيت" أن الشركات الريادية في المنطقة شهدت زيادة في الاستثمارات بنسبة 31 في المئة في عام 2018، مقارنة بالعام الذي سبقه، فضلا عن أن حصة الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة العربية بلغت 30 في المئة.

ومن أبرز الشركات التي اختارها المنتدى والتي ستشارك للمرة الأولى شركة "مونو جو" التي تستخدم حليب الإبل لتطوير المضادات الحيوية، وشركة "واحد" التي تقدم منصة خاصة للاستثمار في صناعة منتجات الحلال، وشركة "واط ناو" التي تقدم حلولا لتخفيض استهلاك الطاقة وشركات مختلفة تطوع التقنية في خدمة البشرية.

كما ستحضر شركات للمرة الثانية لتمثل قصصا ملهمة للمشاركين خاصة بعد أن حققت نجاحات مثل شركة كريم التي بيعت مؤخرا بـ 3.1 مليار دولار، وشركة "إيلفس" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال الحجوزات، وشركة "دارتي" التي تقدم حلولا لتعليم الأطفال العلوم الإلكترونية والتقنية.